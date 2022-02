Atletica: Jacobs, 'abbastanza soddisfatto, si poteva fare meglio' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lodz, 11 feb. (Adnkronos) - “Sto ‘rosicando' un po' perché in finale ho voluto strafare, ho forzato troppo la partenza, cercando le frequenze di cui non avevo bisogno, e lì purtroppo ho tentennato. Ma la seconda parte di gara mi è piaciuta parecchio. L'obiettivo era avvicinarmi il più possibile a 6.47 e quindi sono abbastanza soddisfatto. Non del tutto. Sapevo di poter fare un pochino meglio". Lo ha detto Marcell Jacobs, al telefono dalla Polonia dopo il successo nei 60 metri in 6.49. "Però è un passo in avanti rispetto a Berlino, non ho avvertito la stessa tensione pre-gara, ero tranquillo, con tanta voglia di gareggiare. Le ragazze che hanno corso prima di me, Dosso e Berton, mi hanno veramente fomentato. Le ho viste dal vivo, seguendole a bordo pista e mi hanno dato carica. È la mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lodz, 11 feb. (Adnkronos) - “Sto ‘rosicando' un po' perché in finale ho voluto stra, ho forzato troppo la partenza, cercando le frequenze di cui non avevo bisogno, e lì purtroppo ho tentennato. Ma la seconda parte di gara mi è piaciuta parecchio. L'obiettivo era avvicinarmi il più possibile a 6.47 e quindi sono. Non del tutto. Sapevo di poterun pochino". Lo ha detto Marcell, al telefono dalla Polonia dopo il successo nei 60 metri in 6.49. "Però è un passo in avanti rispetto a Berlino, non ho avvertito la stessa tensione pre-gara, ero tranquillo, con tanta voglia di gareggiare. Le ragazze che hanno corso prima di me, Dosso e Berton, mi hanno veramente fomentato. Le ho viste dal vivo, seguendole a bordo pista e mi hanno dato carica. È la mia ...

