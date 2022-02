Atalanta Juventus probabili formazioni: Allegri pronto a lasciarlo in panchina (Di venerdì 11 febbraio 2022) Atalanta contro Juventus è una delle sfide più attese di tutta la stagione, un vero e proprio spareggio che Allegri non può sbagliare. La Champions League della Juventus passa obbligatoriamente dalla trasferta di Bergamo, con i bianconeri che hanno l’obbligo di vincere contro un’Atalanta ferita che ha voglia di riscatto, ma Allegri sembra voler sorprendere tutti lasciano in panchina un uomo davvero fondamentale. Atalanta Juventus (Collage)Atalanta contro Juventus è quello che si può definire a tutti gli effetti come un autentico spareggio per l’ingresso in Champions League, con i bergamaschi che hanno ormai perso il treno per lo Scudetto dopo le ultime brutte prestazioni, con Madama che si è avvicinata ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 febbraio 2022)controè una delle sfide più attese di tutta la stagione, un vero e proprio spareggio chenon può sbagliare. La Champions League dellapassa obbligatoriamente dalla trasferta di Bergamo, con i bianconeri che hanno l’obbligo di vincere contro un’ferita che ha voglia di riscatto, masembra voler sorprendere tutti lasciano inun uomo davvero fondamentale.(Collage)controè quello che si può definire a tutti gli effetti come un autentico spareggio per l’ingresso in Champions League, con i bergamaschi che hanno ormai perso il treno per lo Scudetto dopo le ultime brutte prestazioni, con Madama che si è avvicinata ...

