Atalanta | il vittimismo non paga anche perché c’è subito la Juventus

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Atteggiarsi a vittime nono meglio non risolve alcun problema. E di problemi, ahinoi, l’ne ha eccome, perciòconcentrazione per la gara di domenica con la

Advertising

RiccardoFani : Il vittimismo dell’Atalanta dà un sapore ancora più bello alla vittoria! -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta vittimismo

L'Eco di Bergamo

... con i bianconeri che hanno messo la freccia e sorpassato un'caduta in casa, dove il suo rendimento è scadente, contro il Cagliari e già entrata in una spirale di, in parte (ma ...È una furia Pierpaolo Marino ai microfoni di Sky , dopo Udinese -, terminata 2 - 6. Il ... E non sono una persona che fa' . 'Questa cosa non l'avevo mai vista' , insiste Marino. ' ...