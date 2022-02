Atalanta-Fiorentina, match analysis. La fatica, la reazione, i primi segni del nuovo modo di attaccare: cosa insegna il ko (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo il brutto KO rimediato domenica contro il Cagliari, l’Atalanta di Gasperini era chiamata a riscattarsi contro la Fiorentina di Italiano, nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Così non è stato, in una strana gara … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo il brutto KO rimediato domenica contro il Cagliari, l’di Gasperini era chiamata a riscattarsi contro ladi Italiano, nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Così non è stato, in una strana gara …

Advertising

CB_Ignoranza : All’ultimo secondo la Fiorentina, in 10 uomini, batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma che part… - SaraMeini : #Calcio #Fiorentina accolta all’aeroporto di Peretola da centinaia di tifosi in festa, dopo la vittoria contro l’At… - SkySport : Coppa Italia, il tabellone completo: verso le semifinali #SkySport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina #Atalanta… - newsfresche : RT @RaiSport: ?? #Calcio Impresa della #Fiorentina che in 10 uomini batte 3-2 l'#Atalanta e si qualifica per la semifinale di #CoppaItalia… - ultrasviola71 : Atalanta-Fiorentina 2-3,Milenkovic al 93'regala la semifinale di Coppa Italia. -