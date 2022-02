Atalanta-Fiorentina, lo sfogo di De Roon: “Rigore fatale, peccato per la sconfitta” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tramite un post pubblicato su Instagram, il centrocampista Marten De Roon ha voluto dire la sua sul match Atalanta-Fiorentina: parlando in particolar modo del primo Rigore (assai discutibile) assegnato alla squadra viola. Il post (tradotto) recita: “Questo riassume la notte abbastanza bene. Come calciatore, sai che farai errori. Il Rigore si è rivelato decisivo, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Iago Falque? Lo svincolato ideale (anche numericamente) per l’Atalanta Biglietti Atalanta-Fiorentina: ultimi posti disponibili in Curva Pisani e Rinascimento Hateboer fortemente nel mirino della Juventus. La situazione Atalanta, questione slot: ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tramite un post pubblicato su Instagram, il centrocampista Marten Deha voluto dire la sua sul match: parlando in particolar modo del primo(assai discutibile) assegnato alla squadra viola. Il post (tradotto) recita: “Questo riassume la notte abbastanza bene. Come calciatore, sai che farai errori. Ilsi è rivelato decisivo, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Iago Falque? Lo svincolato ideale (anche numericamente) per l’Biglietti: ultimi posti disponibili in Curva Pisani e Rinascimento Hateboer fortemente nel mirino della Juventus. La situazione, questione slot: ...

