Ascolti Tv 10 febbraio 2022 analisi | “Doc” non perde un colpo e batte la Juve | che però fa meglio di Milan e Inter Sorprende la Caselli | anche dalla Bortone

(Di venerdì 11 febbraio 2022)tv al Top: su Rai1 Doc primo episodio 6,554 milioni e 26,32%; Doc secondo episodio a 6,149 milioni e 32%; I Soliti Ignoti 5,688 milioni e 22,5%; Tg1 a 5,532 milioni e 24,2%; su Canale 5 primo tempo-Sassuolo a 5,227 milioni e 20,2% Fiction e calcio ad alta intensità – come succede qualche volta – hanno convogliato la quota ampiamente maggioritaria del pubblico sulle due ammiraglie. Ma ha fatto breccia, conquistando il podio,un docufilm pieno di immagini e testimonianze pregiate sulla musica italiana dagli Anni Sessanta in poi. Episodi topici su Rai1 ieri – giovedì 10 gennaio – per Doc -Nelle Tue mani, con tanti elementi della storia rimasti in sospeso che si sono chiariti in un clima di grande commozione e tensione coviddiani. Contro Luca Argentero e Matilde Gioli, stavolta Canale 5 ha potuto ...