Arriva la nuova Wallbox di Mercedes per ricariche veloci e ‘smart’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ destinata a rispondere alle esigenze crescenti del mercato automobilistico europeo ladi-Benz, progettata per ricaricare auto elettriche e ibridi plug-in in modo veloce, intelligente e semplice. Lacontrolla il processo di ricarica, adatta la potenza di carica al processo di ricarica ed eroga fino a 22 kW in trifase. Questo rende la ricarica molto più veloce di una tradizionale presa domestica. Una luce LED multicolore sullaindica lo stato attuale del processo di carica. I componenti di sicurezza integrati nella, se l’unità è installata correttamente, forniscono un’ulteriore protezione contro gli sbalzi di corrente per il veicolo, la rete domestica e ladurante la ricarica. Grazie ...