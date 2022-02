(Di venerdì 11 febbraio 2022) Enrico“galleggia” , titola una ricostruzione del Foglio. Il Pd è «il perno della stabilità», dice il leader dem alla segreteria del suo partito. C’è un punto di equilibrio tra queste due descrizioni: lo stare fermi, attendere, non fare niente. La questione è, infatti, cosa “attaccare” a questo “perno” di cui si gloria: il M5S, forse? Alleanza da lui sempre propugnata ma ora travoltadalla frana- farsa dell’azzeramento dei vertici? O forse è meglio prendere il largo, flirtando con il centristi? Probabilmente questo è il “perno”, l’equilibrismo per vedere con quale strada siano meglio garantite posizioni di potere.: “Noi siamo il perno”. Ma èdi fronda nel Pd Al momentosta nel mezzo: prende atto – per evitare rese dei conti all’interno del Pd sulla politica di alleanze- ...

Advertising

SecolodItalia1 : Aria di tempesta nel Pd: Letta si chiama fuori dal caos M5S ma è travolto dalle fronde - con_la_J : @sscaramelli @matteorenzi @ItaliaViva Fermare acqua, aria e fuoco? Ma chi vorrà mai, anzi vi auguro anche il terrem… - Charles35093463 : O sole gazpacho’? Che bella cosa na jurnatai , ‘O sole mio n’aria serena gazpacho na tempesta! Pe’ ll’aria fresca p… - Drpixel6 : @mary922929 Così fu sempre, è una questione culturale, italici dominati da tutto e tutti, sempre abili nell'adattar… - LilliAscoli : @VittorioSgarbi A dir la verità mi sento una lumaca che dopo una una tempesta si ritrova ad uscire piano piano cer… -

Ultime Notizie dalla rete : Aria tempesta

CRONACA Clima caldissimo e profumo di Coppa nell', a pochi chilometri da Bisceglie. In un ... Il tabellino MARBEL BITONTO:, D. Santos, Cenedese, Lucileia, Taina, Shai, Pezzolla, Othmani, ...Passo della: Potrebbe sembrare un paradiso, ma il pericolo è sempre in agguato: Prowler selvaggi e ragni velenosi si nascondono in ogni angolo, e l'dinon promette nulla di ...E se i losangelini hanno persino pensato di aver superato la tempesta tornando a -5 nell'ultimo quarto (tripla di Frank Ntilikina), i Mavs e Doncic hanno ripreso la loro marcia in avanti. La tempesta ...Ma una tempesta solare ha complicato inaspettatamente le condizioni ... caricando di energia gli strati superiori dell'atmosfera e provocando la risalita di masse di aria più densa dagli strati ...