Apre sui Navigli Il Baslà

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Apre in via Casale 5, punto di ritrovo della movida sui, il nuovo ristorante con offerta dedicata alla carne e ai cocktail, servito nelle classiche padelline milanesi, i baslot, a cui dedica il suo nome, Il. L’offerta ruota attorno a figure che ci riportano ad un’idea di cucina casereccia ma con quel tocco non convenzionale che non guasta mai: il macellaio che segue direttamente tutte le preparazioni e si occupa personalmente della scelta e dei tagli delle carni, l’alchimista dedito a creare nuovi cocktail che accompagnino tutte le proposte, e immancabile l’oste che ti accoglie a Ilcome fossi nel salotto di casa. E non dimentichiamoci del cuoco che con cura ed attenzione prepara tutti i piatti da servire nei Baslot. Un format divertente dedicato alla carne per tornare alla Milano da bere. Una bottigliera degna di ...