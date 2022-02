Appalti pubblici in corso – Contessa (ANCE): Draghi dia il giusto ruolo ad Ance per costruire una nuova stagione di collaborazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – I costruttori edili sono pronti a collaborare con la Pubblica Amministrazione per evitare contenziosi che non farebbero bene a nessuno Brindisi 11 febbraio 2022. La decisione del Presidente nazionale di Ance Gabriele Buia di intensificare l’interlocuzione con il Governo nazionale va proprio nella direzione auspicata da tutto il mondo dei Costruttori i cui margini di resistenza alle contingenze inflattive negative di questo periodo sono ormai ridotti al minimo. Anche strumenti apparentemente “positivi” come i bonus edilizi rischiano di far affondare migliaia di piccole e medie imprese del settore a causa di un eccesso di credito fiscale e caos normativo. Almeno in questo (speriamo di non essere troppo ottimisti) il Governo nazionale ha annunciato di voler correre ai ripari, modificando quanto stabilito con l’articolo 28 del Decreto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – I costruttori edili sono pronti a collaborare con la Pubblica Amministrazione per evitare contenziosi che non farebbero bene a nessuno Brindisi 11 febbraio 2022. La decisione del Presidente nazionale diGabriele Buia di intensificare l’interlocuzione con il Governo nazionale va proprio nella direzione auspicata da tutto il mondo dei Costruttori i cui margini di resistenza alle contingenze inflattive negative di questo periodo sono ormai ridotti al minimo. Anche strumenti apparentemente “positivi” come i bonus edilizi rischiano di far affondare migliaia di piccole e medie imprese del settore a causa di un eccesso di credito fiscale e caos normativo. Almeno in questo (speriamo di non essere troppo ottimisti) il Governo nazionale ha annunciato di voler correre ai ripari, modificando quanto stabilito con l’articolo 28 del Decreto ...

