Antiscientifica ed esoterica | i motivi del “no” all’agricoltura biodinamica

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Rispetta tutti i canoni dell’agricoltura biologica ma, in più, usa tempo ed energie per riti esoterici quali il cornoletame (letame di vacche che abbiano partorito almeno una volta, inserito in un corno che viene sotterrato durante la stagione fredda) e altre pratiche amene promulgate dal teosofo ed esoterista austriaco Rudol Steiner. Inserita dal Senato italiano in una proposta di legge che l’avrebbe tutelata, sviluppata e resa competitiva, al pari del biologico, alla fine la Camera ha detto no. Dopo una levata di scudi da parte degli angoli più illuminati del nostro Parlamento, quei soldi pubblici saranno risparmiati. L’Assemblea di Montecitorio ha infatti approvato alla quasi unanimità due emendamenti identici di Riccardo Magi (+Eu) e della commissione che eliminano dal testo l’equiparazione dell’agricolturaa quella biologica. Contro questa tutela si ...