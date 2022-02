Antifascismo | libertà e ragione | pietre miliari e radici storiche

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 12 febbraio 2022) È un’Italia in cui sarebbe bello vivere, quella descritta da Pietro Polito nel suo ultimo libro: Un’altra Italia (Aras edizioni, pp. 261, euro 19). Un’Italia antifascista, libera, non violenta, democratica – una democrazia basata sui partiti e sulla centralità del parlamento –, universalista, che rifugge ogni dogmatismo e alimenta lo spirito critico, laica, anticlericale, solidale, fondata su un lavoro dignitoso e non alienante, antirazzista, mite, illuminista, europeista. UN’ITALIA POPOLATA da Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Luigi Einaudi, Aldo Capitini, Franco Antonicelli, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.