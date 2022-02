Anche i dinosauri avevano “tosse, febbre e infezioni alle vie respiratorie”. La nuova scoperta: “Ho visto spesso cose strane, ma mai nulla di simile” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche i dinosauri avevano “tosse, febbre e infezioni alle vie respiratorie“. È questa la nuova clamorosa scoperta fatta da un gruppo di ricercatori guidato dal museo americano Great Plains Dinosaur nel Montana: per la prima volta sono state trovate nei dinosauri le tracce di un’infezione respiratoria. Gli studiosi sono riusciti a identificarle sul fossile di un grande dinosauro erbivoro ritrovato nel 1990 e risalente a 150 milioni di anni fa, come si legge nello studio pubblicato su Scientific Reports. Le prove che Anche i dinosauri soffrissero di malattie respiratorie arrivano dalle analisi di 3 ossa del collo di un esemplare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)vie“. È questa laclamorosafatta da un gruppo di ricercatori guidato dal museo americano Great Plains Dinosaur nel Montana: per la prima volta sono state trovate neile tracce di un’infezione respiratoria. Gli studiosi sono riusciti a identificarle sul fossile di un grande dinosauro erbivoro ritrovato nel 1990 e risalente a 150 milioni di anni fa, come si legge nello studio pubblicato su Scientific Reports. Le prove chesoffrissero di malattiearrivano danalisi di 3 ossa del collo di un esemplare di ...

