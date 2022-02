Anche da Venezia per seguire il pellegrinaggio del prete no vax, sospeso dal vescovo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ambivere. La maggior parte arrivano dai paesi limitrofi: Bonate, Ponte San Pietro, Presezzo, Madone. Ma qualcuno è arrivato Anche da Brescia e Milano. Persino da Venezia, caricando le bici in auto. Sono un centinaio le persone che si sono ritrovate venerdì mattina, alle 7,30, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Ambivere. Una sessantina quelle che hanno accompagnato don Emanuele Personeni nelle prime tappe del suo “pellegrinaggio” in difesa dei diritti no vax. Alle 7,45, dopo un breve discorso del sacerdote, si sono diretti verso la parrocchia di Mapello: prima tappa del “percorso” che don Emanuele (sospeso dalla Curia per la sua iniziativa, leggi qui) tiene aggiornato sui social. Intorno alle 8,45 sono arrivati a Valtrighe. “Riceverò don Emanuele – ha detto il parroco della vicina Sotto il Monte, don Claudio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ambivere. La maggior parte arrivano dai paesi limitrofi: Bonate, Ponte San Pietro, Presezzo, Madone. Ma qualcuno è arrivatoda Brescia e Milano. Persino da, caricando le bici in auto. Sono un centinaio le persone che si sono ritrovate venerdì mattina, alle 7,30, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Ambivere. Una sessantina quelle che hanno accompagnato don Emanuele Personeni nelle prime tappe del suo “” in difesa dei diritti no vax. Alle 7,45, dopo un breve discorso del sacerdote, si sono diretti verso la parrocchia di Mapello: prima tappa del “percorso” che don Emanuele (dalla Curia per la sua iniziativa, leggi qui) tiene aggiornato sui social. Intorno alle 8,45 sono arrivati a Valtrighe. “Riceverò don Emanuele – ha detto il parroco della vicina Sotto il Monte, don Claudio ...

