Amici | Gio Montana è il nuovo allievo di Anna Pettinelli

Nonostante gli imprevisti che la pandemia ha portato, la corsa verso il Serale nella scuola di Amici continua per gli allievi rimasti in gara. Mancano infatti ancora poche settimane prima della fine dell'appuntamento pomeridiano con il talent show di Canale 5, ma i professori della scuola più amata della tv continuano a concedere nuovi posti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

carda_gio : RT @PocoFirstLady: Amici che vivete a Roma, vi prego, ditemi come ci si sente a svegliarsi ogni giorno nella città più bella del mondo. - Evelin05508022 : @FlaviaGufetta Ma più che altro.. niente contro questo Gio, ma perché Amici fa credere che chiunque faccia il camer… - elextomlinson : RAGA COME GIO MONTANA È ENTRATO AD AMICI CHE DITE - Lkimfashion : Sono contenta dell'entrata di Gio Montana ad Amici, ha talento per cui può tranquillamente arrivare al serale e 'sp… - lespiedelweb : RT @Quellochetutti1: Gio Montana è già famoso ed c'è già polemica sulla scelta della Pettinelli ad Amici -