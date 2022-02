Amici 21, anticipazioni: serale in diretta? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Amici 21, anticipazioni. Il serale del programma, sempre più vicino, potrebbe essere trasmesso in diretta tv. Arrivano le ultime anticipazioni del serale di Amici 21, fase finale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le ultime anticipazioni riportano una notizia incredibile per i tanti fan del programma. Pare infatti, come riportato da Leggi su 2anews (Di venerdì 11 febbraio 2022)21,. Ildel programma, sempre più vicino, potrebbe essere trasmesso intv. Arrivano le ultimedeldi21, fase finale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le ultimeriportano una notizia incredibile per i tanti fan del programma. Pare infatti, come riportato da

Advertising

crickcrock0124 : Il fandom di Amici si divide in due gruppi: chi vuole il serale in diretta e chi vuole le registrazioni per le anti… - Domenic51648771 : Amici 21, le novità sul serale ---> - ZonNapoli : #Amici2021 CLAMOROSA ELIMINAZIONE? -> :O - infoitcultura : Anticipazioni Amici 21, allarme in casetta: Serena si sente male - infoitcultura : Amici 21, anticipazioni: una ballerina ha un malore, due uomini arrivano quasi alle mani -