“Altro che Grandi Dimissioni” | ecco perché lo storytelling non convince

Leggi su fmag

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Da un lato, lo stucchevole termine “Great Resignation” che è diventato di voga anche a mezzo stampa: leitaliane sono un fenomeno da pandemia (e post pandemia) che viene stiracchiato qui e lì con connotati motivazionali di dubbio gusto e di dubbia provenienza. Parliamo di un esercito di oltre mezzo milione di italiani (tra i soli mesi di luglio e settembre 2021) accomunato dall’aver comunicato tramite INPS l’interruzione volontaria del rapporto di lavoro. Dall’, però, c’è un dato che viene per l’ennesima volta ribadito da uno studio: parliamo di quello degli esperti scelti dal Ministero del Lavoro per un ulteriore ritratto della situazione lavorativa italiana. In questo bel pezzo di Claudio Mazzone per il Corriere del Mezzogiorno, la fotografia è lampante: “Quello della povertà lavorativa è un fenomeno ...