Alternanza scuola-lavoro, quanta strada c’è da fare. Lettera (Di venerdì 11 febbraio 2022) Inviato da Enrico Maranzana - L’Alternanza scuola-mondo del lavoro è sotto la lente d’ingrandimento. Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ne ha riconosciuto il superamento e ha annunciato che le esperienze non devono essere “scollegate, ma dentro un percorso educativo”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Inviato da Enrico Maranzana - L’-mondo delè sotto la lente d’ingrandimento. Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ne ha riconosciuto il superamento e ha annunciato che le esperienze non devono essere “scollegate, ma dentro un percorso educativo”. L'articolo .

Advertising

Tg3web : Manifestazione a Milano, gli studenti tornano in piazza. Dopo le proteste per l'alternanza scuola-lavoro, oggi per… - Tg3web : A Milano e nel pomeriggio a Roma, gli studenti tornano in piazza contro la seconda prova scritta alla maturità e pe… - valigiablu : Le proteste degli studenti: il racconto di un’insegnante - ProDocente : Alternanza scuola-lavoro, quanta strada c’è da fare. Lettera - ilmanifesto : Studenti ancora in piazza: «Stop all'alternanza scuola-lavoro» | il manifesto -