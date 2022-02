Alimenti | Ue | ok a grillo domestico come ' nuovo cibo'

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Bruxelles, 11 feb. (AdnKronos Salute) - La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione del(Acheta domesticus)alimento' nell'Ue. L'ortottero, finora utilizzatomangime per animali domestici (specie i rettili insettivori, perché è facile da allevare, è molto proteico e poco grasso), è il terzo insetto che viene autorizzatoper gli esseri umani dalla Commissione, dopo la locusta migratoria, autorizzata nel novembre 2021, e la tarma della farina (Tenebrio molitor), che ha ricevuto l'ok nel luglio 2021. I grilli, per chi vorrà mangiarli, saranno disponibili interi, congelati o essiccati, o in polvere. L'autorizzazione è stata appoggiata dagli Stati membri l'8 dicembre scorso nel comitato apposito, dopo che l'Efsa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti grillo

