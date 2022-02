Alfonso Signorini in panchina, smacco da Mediaset: ecco cosa è successo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Duro colpo per Alfonso Signorini. Per il secondo venerdì consecutivo, il Grande Fratello Vip non andrà in onda. ecco la decisione di Mediaset. Anche questo venerdì non ci sarà l’episodio del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La decisione di Mediaset ha spiazzato i fan che vedranno al suo posto l’inizio di una nuova Leggi su youmovies (Di venerdì 11 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Duro colpo per. Per il secondo venerdì consecutivo, il Grande Fratello Vip non andrà in onda.la decisione di. Anche questo venerdì non ci sarà l’episodio del Grande Fratello Vip condotto da. La decisione diha spiazzato i fan che vedranno al suo posto l’inizio di una nuova

Advertising

Franco62899159 : @GF_diretta Se il grande fratello e questo cambio programma entrate uscite... teatrini voluti da Alfonso Signorini - CronacaSocial : ?? Alfonso Signorini furioso con Alessandro Basciano: “Dici cose orribili a Sophie”. Ma lui... ??… - infoitcultura : Federica Calemme: polemica con Alfonso Signorini: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca!” - Carmen19937 : #gfvip quindi Alfonso signorini parla con loro in confessionale ! Maneggiandoli come burattini - Maximilian722 : @GrandeFratello Caro Alfonso Signorini la signora Miriana che lei difende e lo sa che tra gli autori del gf c'è age… -