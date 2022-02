Al via i lavori sulla Pontina: come e dove cambierà la viabilità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – A partire da lunedì 14 febbraio saranno avviati gli interventi di manutenzione di un sottopasso situato al km 19,500 della SS148 “Pontina”. I lavori, che verranno eseguiti nella fascia oraria 22.00/6.00, saranno effettuati da Astral Spa. Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti si rende necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Terracina dal km 15,070 al 21,160 con obbligo di uscita allo svincolo per Tor de Cenci/Spinaceto sud e la relative chiusure della rampa che da Tor de Cenci/Spinaceto sud si immette al km 15,680, della rampa che al km 16,980 consente l’uscita dalla SS 148 Pontina e delle rampe che da via Clarice Tartufari si immettono al Km 17,530 sulla SS 148 Pontina. Di seguito il percorso alternativo: Procedere in ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – A partire da lunedì 14 febbraio saranno avviati gli interventi di manutenzione di un sottopasso situato al km 19,500 della SS148 “”. I, che verranno eseguiti nella fascia oraria 22.00/6.00, saranno effettuati da Astral Spa. Per consentire lo svolgimento deie garantire la sicurezza degli utenti si rende necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Terracina dal km 15,070 al 21,160 con obbligo di uscita allo svincolo per Tor de Cenci/Spinaceto sud e la relative chiusure della rampa che da Tor de Cenci/Spinaceto sud si immette al km 15,680, della rampa che al km 16,980 consente l’uscita dalla SS 148e delle rampe che da via Clarice Tartufari si immettono al Km 17,530SS 148. Di seguito il percorso alternativo: Procedere in ...

