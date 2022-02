Aggressione su tram a Palermo | vigilante aggredito da passeggero senza biglietto

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuovaa bordo delper Brancaccio. Una guardia giurata è stata aggredita da unsalito. In Corso dei Mille unvoleva salire a bordoe con la mascherina chirurgica. La guardia giurata in servizio sulha fatto notare cheilnon si Sicilia.News.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Guardia giurata aggredita sul tram per Brancaccio da passeggero senza biglietto -… - himeralive : Dopo l'aggressione di ieri sulla linea 1 del tram alla stazione di Brancaccio di Palermo è stato individuato e denu… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Aggredisce vigilante sul tram a #Palermo, denunciato - aperegina61 : RT @PalermoToday: Passeggero sul tram senza biglietto e green pass, guardia giurata presa a schiaffi e pugni durante il controllo https://t… - PalermoToday : Passeggero sul tram senza biglietto e green pass, guardia giurata presa a schiaffi e pugni durante il controllo… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione tram

...individuato e denunciato l'uomo che ieri ha aggredito a Palermo un vigilante sulla linea 1 del,... A causa dell'i collegamenti dalla stazione centrale a Brancaccio sono rimasti fermi per ...Momenti di paura ieri intorno alle 9 sulla linea 1 deldi Palermo all'altezza della stazione di Brancaccio , all'interno della quale è avvenuta un'. L'autore è stato un passeggero e la vittima è stata un vigilante intervenuto in supporto ...Nuova aggressione a un vigilante sulla linea del tram collega la stazione centrale di Palermo al quartiere Brancaccio. In corso dei Mille un passeggero pretendeva di salire a bordo senza biglietto e ...Nuova aggressione ad un vigilante sulla linea del Tram collega la stazione a Brancaccio. In Corso dei Mille un passeggero voleva salire a bordo senza biglietto e con la mascherina chirurgica. Il ...