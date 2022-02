(Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è un interrogativo che ci poniamo dopo la visione di, operadel giovane regista anglo-pakistano Aleem Khan. In una storia, anzi in più storie, d’amore vale di più la misteriosità di un segreto o la colpevolezza di una bugia? Vale di più la lacerazione che provoca un tradimento o le briciole di un sentimento profondo? A noi ha stimolato molto questa ambiguità programmatica, questa oscillazione di senso nel disvelamento possibile che troviamo nel racconto con protagonista Mary (Joanna Scanlan). Una signora inglese di Dover convertita, molti anni addietro, all’Islam per amore del futuro marito. Due i movimenti di macchina che certificano il battere del tempo nel racconto in. Due lentissime carrellate in avanti: latra la cucina e il salotto della casa ...

FQMagazineit : After Love, un'opera prima che ha la potenza di un pugno nello stomaco - GiuliaFarne : .. al cinema e in arrivo ?? . Il discorso perfetto After love I cieli di Alice Su Primafila Magazine ???? . .… - teodora_film : AFTER LOVE, nella recensione di @IOdonna Candidato a 4 premi #BAFTA, il più importante riconoscimento cinematogra… - IOdonna : L'opera prima dell'anglo-pakistano Aleem Khan, ha ben 4 candidature ai Bafta. È il ritratto di due donne separate d…

