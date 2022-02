Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Eddie Kingston è vicino al ritorno - - TSOWrestling : La dura critica di Eddie Kingston! #TSOW // #TSOS // #AEW -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Eddie

Zona Wrestling

... Cody Rhodes & PACWomen's World Championship: Britt Baker (C) vs. Tay Conti VINCITRICE: Britt Baker Singles Match: CM Punk vs.Kingston Single match VINCITORE: CM Punk 10 - men Tag ...... Pac & Cody Rhodes vs Malakai Black & Andrade El Idolo, Darby Allin vs MJF e CM Punk vsKingston. Extreme Rules 2021/ Wrestling WWE, Reigns e Becky Lynch campioni: tutti i risultatiFULL ...AEW President Tony Khan announced at the AEW Dark tapings in January that Eddie Kingston is injured and will miss a few weeks of action. Dave Meltzer reported in the Wrestling Observer Newsletter that ...AEW presenterà il pay-per-view Revolution il 7 marzo ... Probabilmente ci sarà Chris Jericho vs Eddie Kingston, che si era infortunato ma pare che possa recuperare in tempo per il PPV. Inoltre, ...