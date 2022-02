“Aereo per te, guarda”. E il sorriso di Delia Duran al GF Vip si spegne all’improvviso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ormai è chiaro. Il triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge è destinato a far discutere ancora. Nonostante anche dentro la Casa, Barù dixit, non se ne possa più di questa storia. Nonostante anche la modella di origini venezuelane abbia deciso, più volte, di farla finita con Alex: “Non ce la faccio più – la confidenza a Manila Nazzaro di Delia – Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito”. Intanto la ‘telenovela’ si arricchirà presto di un nuovo capitolo: Alex Belli è infatti pronto a rientrare nella Casa del GF Vip. Il ritorno dell’attore parmense avverrà lunedì 14 febbraio. E sapete cosa pensa al riguardo Soleil Sorge? Ecco quello che ha detto a Barù: “Ma vah, no. Ma anche io andrò in camera, che c’entra più? Mi auguro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ormai è chiaro. Il triangolo amoroso tra, Alex Belli e Soleil Sorge è destinato a far discutere ancora. Nonostante anche dentro la Casa, Barù dixit, non se ne possa più di questa storia. Nonostante anche la modella di origini venezuelane abbia deciso, più volte, di farla finita con Alex: “Non ce la faccio più – la confidenza a Manila Nazzaro di– Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito”. Intanto la ‘telenovela’ si arricchirà presto di un nuovo capitolo: Alex Belli è infatti pronto a rientrare nella Casa del GF Vip. Il ritorno dell’attore parmense avverrà lunedì 14 febbraio. E sapete cosa pensa al riguardo Soleil Sorge? Ecco quello che ha detto a Barù: “Ma vah, no. Ma anche io andrò in camera, che c’entra più? Mi auguro ...

