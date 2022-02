Aereo per Delia da Alex sopra la casa del GFVIP: “Sei l’unica donna della mia vita” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un messaggio Aereo per Delia Duran è arrivato sopra la casa del Grande Fratello Vip da Alex Belli Alex Belli L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un messaggioperDuran è arrivatoladel Grande Fratello Vip daBelliBelli L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

borghi_claudio : Passato anche nostro emendamento sulle isole!!! Sempre contro il parere di Speranza! Si può tornare a prendere il t… - 91_phoebe : RT @simo_cantatore: Visto l’ultimo aereo HORROR mandato per Miriana, cerchiamo di darle la forza che MERITA attraverso questo aereo. Se vi… - 91_phoebe : Aereo di sostegno per la nostra Miri! #gfvip #gfvip6 #Miriana - softtlouie : RT @onordelvero2: D3lia e Natasha rosicando per quest’aereo???????? #jerù - fra2301 : Aspettiamo lunedì per il verdetto,se Gianluca rimane facciamo un aereo con Sole? #gfvip #solearmy -

Alex Belli, la dedica a Delia Duran: il messaggio vola sopra la Casa del GF Vip
del suo ingresso al GF Vip 6 Alex Belli ha organizzato una romantica e inaspettata sorpresa per Delia. Alex Belli: la sorpresa al GF Vip A bordo di un aereo Alex Belli è passato sopra la casa del Grande Fratello Vip.

GF Vip, aereo per Delia da Alex: 'Sei l'unica donna della mia vita' - Al Grande Fratello Vip di questa edizione, i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Proprio durante le prime ore pomeridiane sul loft di Cinecittà è passato un aereo per Delia Duran da parte del marito Alex Belli che recita: ' Sei l'unica donna della mia vita'. Se qualcuno potesse equivocare sul mittente dell'aereo, Belli ha provveduto a riprendere il tutto, ...

