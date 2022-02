Addio a Ian McDonald | uno dei fondatori dei King Crimson

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Muore a 75 anni Ian, tra idei, band britannica che ha fatto la storia della scena prog rock Lutto in casa. È morto a 75 anni Ian, uno deidella band britannica, tra i punti di riferimento della scena prog rock degli Anni ’60 e ’70. Il sassofonista, cantante e polistrumentista, noto anche per aver fondato i Foreigner, nei quali suonava anche la tastiera e la chitarra, si è spento nella sua casa di New York.fondò icon Robert Fripp, Greg Lake, Michael Giles e Peter Sinfield nel dicembre del 1968. La sua militanza nella band durò pochissimo: giusto il tempo di incidere l’album d’esordio In the court of the ...

E' morto nella sua casa di New York, all'età di 75 anni, il polistrumentista ingleseMcDonald, già fondatore dei King Crimson e dei Foreigner . McDonald era un'icona del movimento prog , avendo suonato sia il sassofono che le tastiere nei King Crimson , che aveva fondato assieme a ...Dopo un lungo tour negli Stati Uniti,McDonald decise di lasciare, insieme al batterista Michael Giles, il gruppo: i due incisero l'album "McDonald and Giles". Nel '76 il polistrumentista fonda ...