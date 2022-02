Achille Lauro pubblica il disco Lauro – Achille Idol Superstar (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fuori da oggi Lauro – Achille Idol Superstar, nuova edizione dell’album Lauro: 6 nuove bonus track concludono l’ultima opera dell’artista più iconico degli ultimi anni È ora disponibile Lauro – Achille Idol Superstar (Warner Music Italy), nuova edizione dell’album Lauro: 6 nuove bonus track concludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista più iconico e discusso degli ultimi anni. Tra queste, Domenica – il brano che Achille Lauro ha portato in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo accompagnato da ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fuori da oggi, nuova edizione dell’album: 6 nuove bonus track concludono l’ultima opera dell’artista più iconico degli ultimi anni È ora disponibile(Warner Music Italy), nuova edizione dell’album: 6 nuove bonus track concludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista più iconico e discusso degli ultimi anni. Tra queste, Domenica – il brano cheha portato in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo accompagnato da ...

NicolaPorro : La #Chiesa è sotto attacco. E non sa come reagire ?? #Ratzinger #bergoglio - IlContiAndrea : #Sanremo2022 sbarca nella classifica radiofonica @earonemusic. #Brividi è al primo posto. Presenti in Top Ten anche… - SkyTG24 : Achille Lauro, 'Lauro - Achille Idol Superstar' è la nuova edizione dell'album 'Lauro' - pale_spring : RT @AchilleIDOL: “LAURO - Achille Idol Superstar” La nuova edizione dell’album “LAURO” FUORI ORA. OVUNQUE. - GianlucaPistani : RT @AchilleIDOL: “LAURO - Achille Idol Superstar” La nuova edizione dell’album “LAURO” FUORI ORA. OVUNQUE. -