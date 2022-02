Achille Lauro: fuori ora il disco “Lauro – Achille Idol Superstar” (Di venerdì 11 febbraio 2022) È fuori ora Lauro – Achille Idol Superstar (Warner Music Italy), una nuova edizione dell’album Lauro. Lo scorso 13 gennaio, il cantante più originale e chiacchierato degli ultimi tempi, annunciava così l’uscita del suo nuovo album: “Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza”. In questo album sono presenti 6 nuove bonus track. Tra queste, DOMENICA – il brano che Achille Lauro ha portato in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo accompagnato da ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Èora(Warner Music Italy), una nuova edizione dell’album. Lo scorso 13 gennaio, il cantante più originale e chiacchierato degli ultimi tempi, annunciava così l’uscita del suo nuovo album: “Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza”. In questo album sono presenti 6 nuove bonus track. Tra queste, DOMENICA – il brano cheha portato in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo accompagnato da ...

