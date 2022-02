Achille Lauro dopo Sanremo presenta “Lauro – Achille Idol Superstar” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuova edizione dell’album Lauro Achille Lauro dopo Sanremo non si ferma. Nonostante una edizione non al top l’artista continua a lavorare sulla sua musica. Nel mirino c’è la partecipazione all’eurovision per San Marino è intanto oggi è uscito Lauro – Achille Idol Superstar, nuova edizione dell’album Lauro. Sei nuove bonus track concludono la naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista. Tra queste, Domenica, il brano che Achille Lauro ha portato in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo accompagnato da ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuova edizione dell’albumnon si ferma. Nonostante una edizione non al top l’artista continua a lavorare sulla sua musica. Nel mirino c’è la partecipazione all’eurovision per San Marino è intanto oggi è uscito, nuova edizione dell’album. Sei nuove bonus track concludono la naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista. Tra queste, Domenica, il brano cheha portato in gara al settantaduesimo Festival diaccompagnato da ...

NicolaPorro : La #Chiesa è sotto attacco. E non sa come reagire ?? #Ratzinger #bergoglio - IlContiAndrea : #Sanremo2022 sbarca nella classifica radiofonica @earonemusic. #Brividi è al primo posto. Presenti in Top Ten anche… - SkyTG24 : Achille Lauro, 'Lauro - Achille Idol Superstar' è la nuova edizione dell'album 'Lauro' - GianlucaPistani : RT @AchilleIDOL: “LAURO - Achille Idol Superstar” La nuova edizione dell’album “LAURO” FUORI ORA. OVUNQUE. - LucaP52977790 : RT @AchilleIDOL: “LAURO - Achille Idol Superstar” La nuova edizione dell’album “LAURO” FUORI ORA. OVUNQUE. -