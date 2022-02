A Santa Marinella “rinasce” il badminton: la FIBa ha scelto la città come centro paraolimpico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Santa Marinella – “A Santa Marinella rinasce il badminton, con la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù”. Lo ha annunciato il sindaco Pietro Tidei che prosegue: “Ora l’augurio è di poter vedere presto nuovi campioni, come una volta”. Una rinascita per lo sport a Santa Marinella, promosso dalla Federazione Italiana badminton che ha scelto la città come sede del centro paraolimpico. Santa Marinella dal 1989 al 2004 è stata la sede della Federazione Italiana del badminton e del centro Italiano Olimpico ed oggi vanta numerosi allenatori che un ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)– “Ail, con la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù”. Lo ha annunciato il sindaco Pietro Tidei che prosegue: “Ora l’augurio è di poter vedere presto nuovi campioni,una volta”. Una rinascita per lo sport a, promosso dalla Federazione Italianache halasede deldal 1989 al 2004 è stata la sede della Federazione Italiana dele delItaliano Olimpico ed oggi vanta numerosi allenatori che un ...

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Fulminacci - Santa Marinella - Terzobinarioit : Nuova gara per la piscina di Santa Marinella - TanteCC : Io me ne sono accorto a Santa Marinella: io e te siamo un pianeta e una stella - 0766news_TripTv : ?? TIDEI PLAUDE L'INIZIATIVA DELLA REGIONE LAZIO SULL'INSERIMENTO DI SANTA MARINELLA NELLA ZONA LOGISTICA SEMPLIFICA… - 0766news_TripTv : ?? SANTA MARINELLA, TIDEI: ‘'INIZIATI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA PONTENUOVO E SULLA STRADA DE… -