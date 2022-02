A Cerveteri nasce lo sportello del Csv Lazio | Centro di Servizio per il volontariato

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– Sarà inaugurato sabato 12 febbraio alle ore 11:00 presso i locali dell’Associazione Caere 2020 in Via Piave n.34 un nuovo utile e importanteper la cittadinanza. Si tratta dellodel Csvdiper il, unideato e pensato per tutto il mondo dei Volontari impegnato nel terzo settore che si occupa di dare formazione, consulenze fiscali, amministrative, guida su progettazioni sociali, comunicazioni ecivile. Al taglio del nastro, presenti il Sindaco diAlessio Pascucci, l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti e l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano, oltre al Vicepresidente Vicario di Csv ...

BaraondaNews

lo sportelo del Csv Lazio, Centro di Servizio per il volontariato Sarà inaugurato sabato 12 febbraio alle ore 11:00 presso i locali dell'Associazione Caere 2020 in Via Piave n.34 un ...Al taglio del nastro, presenti il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, l'Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti e l'Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano, oltre al ...CSV Lazio nasce il 1° gennaio 2019 dalla fusione di CESV e SPES ... "Si tratta di un'occasione importante per il nostro territorio – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – le realtà di ...