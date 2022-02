“A casa, dopo il tg”. Enrico Mentana, parla la compagna vip: racconto privatissimo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non si sa molto sulla vita privata di Enrico Mentana. In fondo si tratta di un personaggio pubblico, ma da sempre molto attento alla sua vita privata. Il famoso quanto talentoso giornalista di La7 però, è tornato a far parlare del suo privato indirettamente. In realtà ci ha pensato a farlo la sua attuale compagna, la bellissima giornalista Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve è da tempo legata a Enrico Mentana (si parla del lontano 2013), ma guai parlare della loro storia d’amore. La donna infatti non ha nessuna intenzione di rispondere alle domanda sul direttore del Tg di La7. “Non sono mondana – dice – e non cerco visibilità sulla coppia. E poi a lui nessuno chiederebbe mai di me. Vede la differenza di trattamento tra uomo e donna?”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non si sa molto sulla vita privata di. In fondo si tratta di un personaggio pubblico, ma da sempre molto attento alla sua vita privata. Il famoso quanto talentoso giornalista di La7 però, è tornato a farre del suo privato indirettamente. In realtà ci ha pensato a farlo la sua attuale, la bellissima giornalista Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve è da tempo legata a(sidel lontano 2013), ma guaire della loro storia d’amore. La donna infatti non ha nessuna intenzione di rispondere alle domanda sul direttore del Tg di La7. “Non sono mondana – dice – e non cerco visibilità sulla coppia. E poi a lui nessuno chiederebbe mai di me. Vede la differenza di trattamento tra uomo e donna?”. ...

ItaliaTeam_it : Quell’undicesimo posto a Sochi 2014 e 8 anni dopo l’argento in quella sprint a tecnica libera che l’ha visto scrive… - fattoquotidiano : Bonus edilizi, proprietari di casa nel limbo dopo lo stop alla cessione dei crediti: “Andiamo avanti con lo scopert… - meb : Aspettando la finalissima di #Sanremo2022, un festival da record! ??Vi aspetto per il dopo-festival a mezzanotte con… - sca_loredana : RT @SfigataMente: 'Anni dopo Alba si sarebbe tormentata pensando che, quando lei avesse avuto una figlia, non ci sarebbe stata più un'altra… - Fullsun_2003 : RT @inthehobbithole: Ho sposato un uomo con cui ho appena comprato casa per sentirgli dire 6 anni dopo che shrek 2 is not a fucking masterp… -

Ultime Notizie dalla rete : casa dopo Donald Trump faceva sparire i documenti top secret nel gabinetto della Casa Bianca Dopo gli scatoloni pieni di carte portati 'per sbaglio' nella sua residenza di Mar - a - Lago ... un libro rivela che l'ex presidente era solito gettare carte importanti in uno dei gabinetti della Casa ...

Autoveicolo usato: 3 modi per risparmiare il più possibile La Renault in particolare è stata la casa costruttrice più colpita in Europa seguita dalla ...perchè bisogna calcolare il prezzo delle batterie che ovviamente andrebbero cambiate più meno dopo 8 anni ...

Bonus edilizi, proprietari di casa nel limbo dopo lo stop alla cessione dei crediti: "Andiamo avanti con lo scoperto in banca" Il Fatto Quotidiano REPUBBLICA, Batticuore viola. Milenkovic gol all'ultimo All’ultimo tuffo, in pieno recupero, con un uomo in meno e in casa di una cosiddetta big. La Fiorentina graffia e sbanca il Gewiss Stadium di Bergamo, regalandosi la doppia semifinale di Coppa Italia ...

Travolto dal montacarichi mentre ristruttura la casa: gravissimo Il primo a San Salvo: un uomo di 63 anni, A.F, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara dopo essere stato travolto da un ... Il pensionato era impegnato nei lavori di ...

