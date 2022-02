49 enne adesca minorenne online e la stupra | dopo otto anni arriva la sentenza

(Di venerdì 11 febbraio 2022)dallo stupro, in carcere per altri reati commessi, M.A. ha ricevuto ladi primo grado. L’uomo è stato condannato dalla prima sezione collegiale, con l’accusa di violenza sessuale e stalking, a diecie sei mesi di reclusione. Il 49napoletano era già stato condannato a tredi reclusione, per violenza sessuale nel salernitano e per maltrattamenti in famiglia in un comune romano. Leggi anche: “A voce alta! La voce delle donne”: a Pomezia nasce un un progetto tutto al femminile Da una chat a uno stupro Tutto avvnel 2014 quando M.A. un 49, con un falso profilo, inviò la richiesta d’amicizia a una ragazza di 15. I due hanno iniziato a chattare in maniera assidua. La ...

