11 Febbraio 1962 | il Catania di Di Bella sconfigge la Juventus

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM Ladel dopo Boniperti contro ildi Di. I campioni d’Italia contro la rivelazione della stagione precedente. Quella che si giocò al Cibali, quell’11del, fu una partita a senso unico, con gli etnei capaci dire i più quotati bianconeri grazie ad una prestazione sontuosa. Laera fortemente rimaneggiata, specie in attacco. La scelta di Parola era quella di lasciare in panchina gli uomini più rappresentativi in vista della sfida di Coppa Campioni contro il Real Madrid. Il, partito a razzo, riuscì a guadagnarsi il vantaggio grazie al gol di Szymaniak, il tedesco ex Karlsruhe che lascerà il segno nel mercato dei siciliani: il miglior acquisto di quell’annata. Al secondo ...