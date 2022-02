10 Febbraio 2022 – Camionisti canadesi, proteste potrebbero coinvolgere anche gli Stati Uniti. Il Venezuela accusa la Colombia di destabilizzare il paese attraverso i TanCol. Macron rende omaggio a Luca Montagnier (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le proteste dei Camionisti contro l’obbligo di mostrare un certificato vaccinale per entrare negli Stati Uniti dal confine canadese potrebbero estendersi anche agli Usa, dopo aver avuto come teatro la capitale Ottawa per due settimane. Le proteste dei Camionisti canadesi, innescata dall’obbligo di vaccino per le tratte transfrontaliere, hanno costretto alcune delle maggior case automobilistiche a ridurre o sospendere la produzione. I gruppi Toyota, General Motors, Ford e Stellantis sono Stati costretti a cancellare o ridimensionare la produzione negli impianti nordamericani a causa della carenza di componenti. Il governo Venezuelano ha accusato oggi il “narco-stato” ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ledeicontro l’obbligo di mostrare un certificato vaccinale per entrare neglidal confine canadeseestendersiagli Usa, dopo aver avuto come teatro la capitale Ottawa per due settimane. Ledei, innescata dall’obbligo di vaccino per le tratte transfrontaliere, hanno costretto alcune delle maggior case automobilistiche a ridurre o sospendere la produzione. I gruppi Toyota, General Motors, Ford e Stellantis sonocostretti a cancellare o ridimensionare la produzione negli impianti nordamericani a causa della carenza di componenti. Il governono hato oggi il “narco-stato” ...

