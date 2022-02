Zouma maltratta il suo gatto | Antonio | “Quello che ha fatto è peggio del razzismo?”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Continuano le polemiche su, dopo che in alcuni video è stato sorpreso are il propriodomestico. Il francese è stato multato dal West Ham, e i due gatti sono stati affidati alla RSPCA (ente per la salvaguardia degli animali domestici). Michaelha commentato la vicenda ai microfoni di Sky Sports prima di recarsi al campo di allenamento: “Pensi che quel che hasiadel?” ha detto. “Non lo sto perdonando, non sono afd’accordo su ciò che ha. Ma ci sono persone che sono state condannate pere in seguito sono tornate a giocare. Hanno ricevuto magari una squalifica di 8 partite o qualcosa del genere, ma ora si invoca il licenziamento (di ...

Bufera su Kurt. Il giocatore del West Ham è stato messo fuori rosa e multato per circa 300mila euro. Il motivo? Il video, diventato virale, in cuiun gatti. Una reazione ferma e decisa da parte del ...SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 9 febbraio: numeri vincenti (206/2022) KURTIL SUO GATTO: MULTATO DAL CLUB E 'LICENZIATO' DA ADIDAS Il comportamento del 27enne, che ha nel ...Continuano le polemiche su Zouma, dopo che in alcuni video è stato sorpreso a maltrattare il proprio gatto domestico. Il francese è stato multato dal West Ham, e i due gatti sono stati affidati alla ...vedi letture. Non si placa la polemica attorno a Kurt Zouma, inchiodato da alcuni video in cui lo si vede maltrattare il proprio gatto domestico. Dopo la pubblicazione sui social di un video in cui ...