Zingaretti: Grande Maxxi bella notizia per città e per Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “È bellissimo ed è bellissimo vedere come in questi drammatici anni di lockdown, di pandemia e di limitazioni invece si è continuato a creare. In questo momento in cui ci stiamo lasciando alle spalle il dramma sanitario del Covid si riprende non da dove si era partiti, ma più avanti.” “È una bella notizia che dimostra la vitalità e la creatività che c’è stata anche in anni drammatici e utilissimo per Roma e per l’Italia perché se si sviluppa il Maxxi è una bella notizia per tutti, anche per chi qua non ci verrà mai, ma sarà beneficiato della forza della cultura che da qua parte”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione del progetto Grande Maxxi. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “È bellissimo ed è bellissimo vedere come in questi drammatici anni di lockdown, di pandemia e di limitazioni invece si è continuato a creare. In questo momento in cui ci stiamo lasciando alle spalle il dramma sanitario del Covid si riprende non da dove si era partiti, ma più avanti.” “È unache dimostra la vitalità e la creatività che c’è stata anche in anni drammatici e utilissimo per Roma e per l’perché se si sviluppa ilè unaper tutti, anche per chi qua non ci verrà mai, ma sarà beneficiato della forza della cultura che da qua parte”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, in occasione della presentazione del progetto. (Agenzia Dire)

