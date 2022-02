Zaccone | “Bezos vuole il Napoli? Anche Apple ha investito”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Maurizioparla dell’interesse di Jeffper ildurante il programma radiofonico ‘I Tirapietre’. Il primo a lanciare la notizia è stato Luca Carchione che ai nostri microfoni ha confermato la notizia. Nonostante si parli da settimane di un interessamento del fondatore di Amazon per il, non sono arrivate nemmeno smentite ufficiali.Maurizioha detto la su suaed il: “Al momento non ci sono elementi utili per confermare questa notizia. Ma non è escluso che qualcuno possa decidere di venire ad investire a”.perché l’interesse di Amazon per la città diè stato confermato.poi aggiunge: “Non dimenticatevi di ...