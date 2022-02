YouTube pensa agli NFT per permettere agli utenti di acquistare video e foto unici degli youtuber (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore del prodotto di YouTube Neal Mohan ritiene che ci sia "dell'incredibile potenziale" dietro alla blockchain e agli NFT.... Leggi su dday (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore del prodotto diNeal Mohan ritiene che ci sia "dell'incredibile potenziale" dietro alla blockchain eNFT....

Advertising

VittorioSgarbi : La Mussolini: “Le regole vanno rispettate comunque”. No, pensa alle leggi razziali! - AnimacciaMia : @bralex1970 @barbarab1974 @MinisteroSalute @FNOMCeO @YouTube Er tempo è prezioso e poi già ce lo so come er ciancic… - ReErthu : In 2 anni fuori razza è Pablo hanno prodotto due pezzi il pezzo di Pablo Ha fatto 298000 visualizzazioni su YouTube… - furgeTX : @massimilianodu @GiovaB95 Io faccio il capiscer su youtube di professione e non mi fa strappare i vestiti sincerame… - bazaarvialatta : Questo week end festeggiamo la prerelease di #MTGNeon , la nuova espansione di @wizards_magicIT . Volete arrivare p… -