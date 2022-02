Yemen, solo a gennaio 43 attacchi. L’appello di Papa Francesco servirà a rompere il silenzio? (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Abbiamo paura che la guerra arrivi fin qui, dentro il campo, ma anche andarsene non è per niente sicuro. Di notte sento i miei figli gridare nel sonno, parlare di guerra. A volte il terrore li travolge al punto che istintivamente si alzano e cercano di fuggire dalla tenda”. Così Salem (nome di fantasia), padre di 4 figli dai 4 ai 10 anni, sulla quotidianità vissuta nelle ultime settimane nel campo profughi di Alswidan, alla periferia di Marib, in Yemen. La città capoluogo di uno dei governatorati più ricchi del Paese, da un anno è divenuto terreno di un sanguinoso scontro tra la coalizione a guida saudita e i ribelli Houthi che si contendono il controllo del Paese. Qui si cerca di sopravvivere alla minaccia di bombe e missili sparati da terra lungo la linea del fronte, senza quasi distinzione tra obiettivi militari e civili. solo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Abbiamo paura che la guerra arrivi fin qui, dentro il campo, ma anche andarsene non è per niente sicuro. Di notte sento i miei figli gridare nel sonno, parlare di guerra. A volte il terrore li travolge al punto che istintivamente si alzano e cercano di fuggire dalla tenda”. Così Salem (nome di fantasia), padre di 4 figli dai 4 ai 10 anni, sulla quotidianità vissuta nelle ultime settimane nel campo profughi di Alswidan, alla periferia di Marib, in. La città capoluogo di uno dei governatorati più ricchi del Paese, da un anno è divenuto terreno di un sanguinoso scontro tra la coalizione a guida saudita e i ribelli Houthi che si contendono il controllo del Paese. Qui si cerca di sopravvivere alla minaccia di bombe e missili sparati da terra lungo la linea del fronte, senza quasi distinzione tra obiettivi militari e civili.a ...

Advertising

lucaCappai1 : La Cina, i furbetti nuovi imperatori del mondo, non ha mai speso una parola sulle guerre della Nato, sullo Yemen e… - SavePoddle : RT @yoghi1954: Mai, MAI!, MAI i bambini devono sopportare questo! È il momento di finirla! Le guerre non servono a niente, solo a far cresc… - yoghi1954 : Mai, MAI!, MAI i bambini devono sopportare questo! È il momento di finirla! Le guerre non servono a niente, solo a… - Pasqdica1 : @YoshiIrai @CristinaMolendi Piu serie dei confetti della rvm? Io non credo che gli arabi non abbiamo il telefono o… - Yoda15271485 : RT @Cristina6013: La guerra civile dello Yemen è in atto dal 2015, solo il @Tg3web ne parla. #conflitti -