Volley | Champions League 2021 2022 | Perugia vince il derby in tre set | Trento lotta ma deve arrendersi

Il derby italiano di Champions League 2021/2022 di Volley se lo aggiudica Perugia. La squadra umbra passa per 0-3 (18-25, 21-25, 23-25) sul campo di Trento e le infligge un ko pesante in chiave girone della competizione continentale, visto che erano proprio i padroni di casa ad avere maggior bisogno di un successo. La Sir, però, è devastante nel primo set e molto cinica, invece, nei successivi due per larghi tratti molto equilibrati. Il primo set è condotto da inizio a fine dalla Sir Perugia, in particolare con un Leon ispirato che o mette giù dei diagonali potenti oppure trova il muro ma col mani fuori. Il 4-10 degli umbri indirizza il parziale e soltanto nel finale con Lavia provano a riaprirla i trentini sul 10-16, ma c'è una ...

