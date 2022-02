Volevano sangue no vax per il loro bambino: il giudice sospende la patria potestà dei genitori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Volevano solo sangue da persone no vax per il loro figlio (leggi qui) che deve essere sottoposto a intervento chirurgico al cuore. Una richiesta alla quale l’ospedale di Bologna si era opposto spiegando che il sangue donato deve essere sottoposto ad accertamenti per la sicurezza. Sulla vicenda si è pronunciato il tribunale dei minori di Bologna che ha sospeso provvisoriamente la patria potestà dei genitori del piccolo che si erano opposti a trasfusioni di sangue prelevato da donatori vaccinati al Covid 19. La magistratura, nel ritenere necessario l’intervento al cuore per il bambino, ma anche la sicurezza del sangue così come sottolineato dal nosocomio, ha ritenuto di nominare come tutore i servizi sociali. (Il Faro ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022)soloda persone no vax per ilfiglio (leggi qui) che deve essere sottoposto a intervento chirurgico al cuore. Una richiesta alla quale l’ospedale di Bologna si era opposto spiegando che ildonato deve essere sottoposto ad accertamenti per la sicurezza. Sulla vicenda si è pronunciato il tribunale dei minori di Bologna che ha sospeso provvisoriamente ladeidel piccolo che si erano opposti a trasfusioni diprelevato da donatori vaccinati al Covid 19. La magistratura, nel ritenere necessario l’intervento al cuore per il, ma anche la sicurezza delcosì come sottolineato dal nosocomio, ha ritenuto di nominare come tutore i servizi sociali. (Il Faro ...

Advertising

Giobegood : RT @PivaEdoardo: ai genitori che volevano la morte del figlio negandogli il sangue di vaccinati è stata TOLTA LA PATRIA POTESTÀ - IosonoScala : RT @anamoRacsecnarF: Nel bolognese è stata tolta la potestà a due genitori che volevano solo sangue novax per l'urgente trasfusione del lor… - nuvolar97330681 : RT @LVDA_Acid: La storia del bambino i cui genitori non volevano sangue di vaccinati è stata distorta ad arte. Ci sono motivi seri che lo c… - GiusPecoraro : RT @anamoRacsecnarF: Nel bolognese è stata tolta la potestà a due genitori che volevano solo sangue novax per l'urgente trasfusione del lor… - raindog2054 : RT @anamoRacsecnarF: Nel bolognese è stata tolta la potestà a due genitori che volevano solo sangue novax per l'urgente trasfusione del lor… -