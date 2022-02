Vodafone respinge proposta Iliad e Apax Partners per Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vodafone ha rifiutato la manifestazione preliminare di interesse per il 100% di Vodafone Italia arrivata da Iliad e Apax Partners perché "non è nel migliore interesse dei soci". respingendo l'offerta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha rifiutato la manifestazione preliminare di interesse per il 100% diarrivata daperché "non è nel migliore interesse dei soci".ndo l'offerta ...

