**Vodafone: Iliad prende atto rifiuto offerta da 11,25 mld, proseguiamo stand alone** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Iliad "prende atto del rifiuto di Vodafone dell'offerta da 11,25 miliardi di euro per Vodafone Italia". Così in una nota l'operatore francese che elenca i vantaggi dell'offerta. Quello cioè di "riflettere un premio molto alto per Vodafone Italia; di essere un'offerta in contanti per il 100%; di beneficiare di un forte sostegno finanziario da parte di una delle prime 3 banche europee per l'intero importo e da un partner finanziario; di rispondere alla volontà del management di Vodafone di consolidamento in Italia; di essere nel migliore interesse degli azionisti di Vodafone" si legge nella nota. Iliad Italia "perseguirà la sua strategia stand-alone con il suo grande track record: più di 8,5 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) -deldi Vodafone dell'da 11,25 miliardi di euro per Vodafone Italia". Così in una nota l'operatore francese che elenca i vantaggi dell'. Quello cioè di "riflettere un premio molto alto per Vodafone Italia; di essere un'in contanti per il 100%; di beneficiare di un forte sostegno finanziario da parte di una delle prime 3 banche europee per l'intero importo e da un partner finanziario; di rispondere alla volontà del management di Vodafone di consolidamento in Italia; di essere nel migliore interesse degli azionisti di Vodafone" si legge nella nota.Italia "perseguirà la sua strategia-alone con il suo grande track record: più di 8,5 milioni di ...

