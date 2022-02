Vodafone dice NO a Iliad, ora è ufficiale: rifiutata l’offerta da miliardi di euro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci eravamo lasciati con delle prime indiscrezioni qualche ora fa, ma adesso c'è la conferma ufficiale proveniente da entrambe le parti coinvolte: Vodafone ha rifiutato l'offerta miliardaria fatta da Iliad e quindi continuerà a operare in modo indipendente in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci eravamo lasciati con delle prime indiscrezioni qualche ora fa, ma adesso c'è la confermaproveniente da entrambe le parti coinvolte:ha rifiutato l'offerta miliardaria fatta dae quindi continuerà a operare in modo indipendente in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

zav_news : ?? #Vodafone ha rifiutato la manifestazione di interesse per il 100% di Vodafone Italia arrivata da #Iliad e Apax Pa… - Radio24_news : #Digitalnews del #10febbraio: #GoogleAnalytics illegale in Francia (dopo l'Austria) - #Vodafone dice no a #Iliad. R… - GiaPettinelli : Vodafone dice No a Iliad. Il gruppo francese: 'In Italia avanti da soli' - Economia - ANSA - Piergiulio58 : Vodafone dice no all’offerta di Iliad da 11,25 miliardi per l’attività in Italia: «Non è nell’interesse dei soci»-… - infoiteconomia : Vodafone dice no all’offerta di Iliad da 11 miliardi per l’attività in Italia: «Non è nell’interesse dei soci» -