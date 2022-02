Vlahovic | Fiorentina? Gara come altre | penso a vincere

(Di venerdì 11 febbraio 2022) "Iosolo a, lecose non mi interessano: sarà una partitale": Dusancommenta così il passaggio del turno in Coppa Italia a spese del Sassuolo, con la...

1 Subito contro. Dopo poche settimane dal suo trasferimento alla Juventus, Dusanaffronterà lada avversario nella semifinale di Coppa Italia: 'I tifosi viola mi accoglieranno male? Io sto pensando solo alla partita e a vincere, le altre cose non mi interessano ...Indovinate un po' contro quale avversaria? Ma sì, lache ha domato l'Atalanta. Farà caldo il 2 o il 3 marzo al Franchi per il ritorno del figliol pur nulla prodigo, quelscippato ...Un 2-1 finale incerto fino all’89’, quando Dusan Vlahovic decide di inventarsi la giocata decisiva e di regalare ai suoi il pass per la semifinale contro la Fiorentina. Nel primo tempo, di Dybala e ...Due partite e (quasi) due gol per Dusan Vlahovic. Il colpo del mercato estivo della Juventus che già aveva segnato all'esordio contro il Verona, si è rivelato decisivo nella sfida di Coppa Italia ...