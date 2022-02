Vlahovic decisivo! Dusan mette la firma per il suo ‘ritorno’ a Firenze: la Juventus batte il Sassuolo e vola in semifinale in Coppa Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Serata spettacolare col calcio Italiano e l’ultima sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il cerchio finalmente si chiude e dopo la vittoria in extremis della Fiorentina sull’Atalanta, anche la Juventus può finalmente sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Sembrava una partita facile, quella dei bianconeri contro il Sassuolo, con Dybala che è riuscito a sbloccare il match al 3?. I neroverdi, però, non hanno lasciato nulla al caso e al 24? Traore ha segnato il gol del pareggio, mettendo in difficoltà i padroni di casa. Il match è rimasto sulla parità fino a pochi minuti prima del 90?: all’88’ è stato Dusan Vlahovic a segnare il gol del vantaggio, regalando così ai bianconeri il pass per le semifinali di Coppa ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Serata spettacolare col calciono e l’ultima sfida valida per i quarti di finale di. Il cerchio finalmente si chiude e dopo la vittoria in extremis della Fiorentina sull’Atalanta, anche lapuò finalmente sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Sembrava una partita facile, quella dei bianconeri contro il, con Dybala che è riuscito a sbloccare il match al 3?. I neroverdi, però, non hanno lasciato nulla al caso e al 24? Traore ha segnato il gol del pareggio,ndo in difficoltà i padroni di casa. Il match è rimasto sulla parità fino a pochi minuti prima del 90?: all’88’ è statoa segnare il gol del vantaggio, regalando così ai bianconeri il pass per le semifinali di...

