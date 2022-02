Vittorio Feltri e Alessandro Di Battista ospiti di Accordi&Disaccordi venerdì 11 febbraio alle 22.45 sul Nove. Con Marco Travaglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’attualità torna in primo piano con ‘Accordi&Disaccordi’ in onda sul Nove. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospiteranno, venerdì 11 febbraio alle 22.45, il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri e l’attivista ed ex deputato 5 stelle Alessandro Di Battista per discutere degli scenari politici che si sono aperti dopo l’elezione bis di Sergio Mattarella. Un’elezione che ha scatenato una crisi in entrambi gli schieramenti con ripercussioni sullo stesso governo Draghi. Come sempre, interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per il suo commento settimanale. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’attualità torna in primo piano con ‘Accordi&Disaccordi’ in onda sul. I conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospiteranno,1122.45, il direttore editoriale di Liberoe l’attivista ed ex deputato 5 stelleDiper discutere degli scenari politici che si sono aperti dopo l’elezione bis di Sergio Mattarella. Un’elezione che ha scatenato una crisi in entrambi gli schieramenti con ripercussioni sullo stesso governo Draghi. Come sempre, interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidianoper il suo commento settimanale. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e ...

