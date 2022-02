Visintin è bronzo nello snowboard. La Goggia ha rinunciato al Super - G

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Uncross che regala all'Italia l'ottava medaglia in sette discipline diverse ed attenua la delusione per la prova sfortunata di Michela Moioli. Omarall'ultimo strappo ...

Coninews : MEDAGLIAAAAAA! OMAR SUL PODIO OLIMPICO! ??? A #Beijing2022 uno straordinario Omar #Visintin si prende il BRONZO nel… - Eurosport_IT : ?? OMAR VISINTIN DI BRONZO!!!! ?? Giusto per non perdere il ritmo, siamo già tornati sul podio: grande Omar!!!… - Eurosport_IT : 'IL BAFFO DI MERANO!' ???? Omar Visintin vince il bronzo Olimpico! Spoiler: potreste urlare ???????? #Beijing2022… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Il mini-movie del bronzo di Omar Visintin nello Snowboard Cross. Pechino 2022 - neveitalia : Il mini-movie del bronzo di Omar Visintin nello Snowboard Cross. Pechino 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Visintin bronzo

Unnello snowboard cross che regala all'Italia l'ottava medaglia in sette discipline diverse ed attenua la delusione per la prova sfortunata di Michela Moioli. Omarall'ultimo strappo ha ...Il terzo tentativo è quello buono: dopo le cadute a Sochi e Pyeongchang, Omarcorona il sogno olimpico con unnello snowboard cross. È una vera impresa, perché l'altoatesino si è rimesso sulla tavola solo a gennaio, dopo un brutto infortunio rimediato in Coppa ...Il terzo tentativo è quello buono: dopo le cadute a Sochi e Pyeongchang, Omar Visintin corona il sogno olimpico con un bronzo nello snowboard cross. COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ...Un bronzo nello snowboard cross che regala all'Italia l'ottava medaglia in sette discipline diverse ed attenua la delusione per la prova sfortunata di Michela Moioli. Omar Visintin all'ultimo strappo ...